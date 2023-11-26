Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник выведен на орбиту

Министерство обороны России в воскресенье, 26 ноября, сообщило, что запущенный с космодрома Плесецк спутник был выведен на целевую орбиту.

«В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС», — указали в ведомстве.

Это пятый за год пуск ракеты класса «Союз-2» с космодрома Плесецк с космическими аппаратами военного назначения.

«Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме», — отметили в Минобороны.

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ 25 ноября в 23:58 мск провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк со спутником в интересах Минобороны России.

Вопросам развития космической отрасли государства уделяется отдельное внимание. Так, под руководством президента России Владимира Путина 25 октября прошла тренировка стратегических сил сдерживания, в ходе которой были запущены ракеты, в том числе межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» и баллистическая ракета «Синева».