Морпехи в зоне СВО поздравили матерей с праздником

Военнослужащие 40-й гвардейской бригады морской пехоты ВС РФ в зоне спецоперации 26 ноября поздравили своих матерей и жен с Днем матери. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Морпехи в видеопоздравлении зачитали стихотворения известных авторов, посвященные матерям.

В своих обращениях к родным военнослужащие вспоминали, насколько им дороги матери, сколько доброты, нежности и заботы от них они получили, а также как сильно они их любят и насколько благодарны.

Военнослужащие пожелали матерям долгих лет жизни, здоровья, а также быть всегда веселыми, красивыми и счастливыми.

Накануне президент России Владимир Путин в преддверии Дня матери заявил, что общественное движение «Матери России» выполняет значимую и востребованную работу. Глава государства обратил внимание на то, что форум «Сердце матери — сердце России», который организовало движение, собрал в Пятигорске многодетных матерей, жен и мам участников спецоперации, попечителей детей-сирот, представительниц благотворительных организаций, а также деятелей культуры, науки и образования для обсуждения широкого спектра проблем, касающихся российских женщин.

День матери в стране отмечается в последнее воскресенье ноября, в этом году праздник выпадает на 26 ноября.