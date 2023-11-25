Путин отметил значимую и многогранную работу движения «Матери России»

Президент России Владимир Путин 25 ноября заявил, что общественное движение «Матери России», которое организует конференцию «Сердце матери — сердце России», выполняет значимую и востребованную работу.

В приветственной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля в преддверии Дня матери, глава государства обратился к участникам, гостям и организаторам конференции.

Глава государства обратил внимание на то, что форум собрал в Пятигорске многодетных матерей, жен и мам участников спецоперации, попечителей детей-сирот, представительниц благотворительных организаций, а также деятелей культуры, науки и образования для обсуждения широкого спектра проблем, касающихся российских женщин.

«В центре вашего внимания вопросы, имеющие, без преувеличения, общенациональное значение», — отметил Путин, причисляя к таким вопросам поддержку матерей, продвижение семейных ценностей, стабилизацию демографической ситуации и другие аспекты социальной жизни.

«В этой связи с удовлетворением отмечу большую, востребованную работу, которую проводит всероссийское общественное движение «Матери России» — организатор нынешней конференции. <…> Столь значимая, многогранная деятельность достойна самого глубокого признания», — подытожил он, пожелав участникам конференции успехов.

«Матери России» защищают права и интересы семьи, матерей и детей в стране. Лидер объединения — российский политический и государственный деятель Валентина Петренко.

Ранее, 21 ноября, российский лидер также заявлял, что поддержка материнства и детства, улучшение демографической ситуации являются приоритетом РФ. В приветственном слове, которое зачитали на праздничном концерте «Мать — героиня» в Государственном Кремлевском дворце, он назвал институт семьи основой России.

День матери в стране отмечается в последнее воскресенье ноября, в этом году праздник выпадает на 26 ноября.