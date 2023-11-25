Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Наталия Дмитриева

Заслуженная артистка России, актриса Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке Наталия Дмитриева скончалась в возрасте 78 лет после продолжительной болезни. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба культурного учреждения.

Как рассказал «Известиям» худрук театра Семен Спивак, актрису похоронят 29 ноября. Панихида пройдет утром в театре на малой сцене.

«Талантливая, красивая неимоверно, остроумная, жизнелюбивая. Диагноз не сломал ее, она играла в «Трех сестрах» до недавнего времени. Она очень мужественный человек, добрая. Она болела. Мы скорбим о ней», — заявил Спивак.

Дмитриева получила широкую известность благодаря ролям в таких фильмах и сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Уходя — уходи», «Бумбараш», «Агент национальной безопасности», «Невозвращенец», и многим другим. За свою актерскую карьеру артистка участвовала в 40 проектах.

В Молодежный театр на Фонтанке Дмитриева перешла в 1980 году и прослужила в нем 43 года. В числе популярных представлений с ее участием спектакли «Три сестры», «Маркиза де Сад», «Жаворонок», «Трехгрошовая опера», «Звучала музыка в саду». До театра на Фонтанке актриса играла с 1968 по 1979 год в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола.

Дмитриева занималась и педагогической деятельностью. Она также сочиняла стихи и пьесы, одну из которых — «Девочка на шаре» — поставили в московском Театре Армена Джигарханяна.