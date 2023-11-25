Останки погибших в годы ВОВ торжественно перезахоронили в Гатчине

Останки 132 человек, погибших в результате действий фашистских войск в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), перезахоронили в Гатчине Ленинградской области. Кадры торжественного захоронения 25 ноября есть в распоряжении «Известий».

По документам, найденным в архивах, фашистские захватчики расстреляли несколько тысяч мирных советских граждан и закопали их тела в парке Сильвия. Останки жертв, выявленные поисковым отрядом «Искра» в 2022 году, перезахоронили неподалеку от места массовых казней, на территории Гатчинского музея-заповедника.

В период с октября 1941-го по январь 1944 года в Гатчине был расположен штаб немецкой полиции безопасности СД, куда из разных районов области привозили арестованных сотрудников НКВД, евреев, военнопленных, партизан и всех недовольных фашистским режимом.

Арестованных помещали в подвал дома 17 по Красноармейскому проезду, где находилась тюрьма под названием «бункер». Там фашисты допрашивали людей, а после, как правило, вели на расстрел. В день рядом с парковыми воротами у высокого каменного забора расстреливали до 30 человек.

Более 4 тыс. человек были расстреляны с сентября 1943-го по январь 1944 года. Их тела, по словам свидетелей, сбрасывались в небольшие ямы, вырытые в парке.

Среди погибших, обнаруженных участниками поискового отряда в 2022 году, были дети и военнопленные. Часть останков удалось опознать — специалисты связались с родственниками погибших. Некоторые из них присутствовали на церемонии.

Ранее, 14 октября, церемония перезахоронения останков 48 советских солдат, погибших в годы ВОВ, прошла в деревне Мокрое Можайского района Московской области. Останки были обнаружены в ходе поисковых экспедиций «Вахта памяти — 2023».