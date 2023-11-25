На выставке «Россия» открылись экспозиции «Россия в движении» и «Строим будущее»

В субботу, 25 ноября, в павильоне № 15 на ВДНХ в Москве на международной выставке-форуме «Россия» заработали экспозиции Министерства транспорта «Россия в движении» и Министерства строительства и ЖКХ «Строим будущее».

В открытии приняли участие первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов, а также главы обоих ведомств Виталий Савельев и Ирек Файзуллин.

«Экспозиция показывает, что сделано в стране за последние годы по нашему направлению. И нам есть чем гордиться. Возведено 850 млн кв. м жилья на территории наших регионов. Большое количество проектов реализовано по программе «Формирование комфортной городской среды». Почти 2 млн человек переселили из аварийного жилья. Сегодня мы презентуем также результаты работы в наших новых регионах. Задач очень много», — сказал Файзуллин.

Часть экспозиции Минстроя посвящена восстановлению новых регионов России. Для детей, приехавших на открытие, провели экскурсию, в которой принял участие и глава ведомства. Он рассказал, что у строительной отрасли есть поводы для гордости по многим направлениям — речь идет о формировании комфортной городской среды и многом другом.

На экспозиции «Строим будущее» представлены достижения во всех сферах строительства и городского хозяйства. Так, гости выставки могут увидеть беспилотного робота-дворника «Городовой», который не только убирает улицы, но и обеспечивает безопасность. Робот подключен к системе «Безопасный город».

«Впечатления потрясающие — на небольшой площади удалось собрать достижения транспортной отрасли за последние 6–10 лет. Очень важно, что многое сделано в интерактивной форме — здесь будет очередь детей стоять», — сказал Белоусов.

Минтранс же представил реалистичную масштабную модель Крымского моста, макеты морских и речных судов, портальных инспекционно-досмотровых комплексов в пунктах пропуска через государственную границу, интерактивную карту опорной сети автомобильных дорог и голографическую 3D-пирамиду с визуализацией технологии работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Гости экспозиции могут ознакомиться с тренажерами для водителей, машинистов и капитанов кораблей. Также в павильоне установлено специальное оборудование, которое превращает нарисованные ливреи самолета в трехмерную модель, после чего воздушное судно взлетает в виртуальном аэропорту Елизово Петропавловска-Камчатского.

Как управлять архитектурной подсветкой терминала в аэропорту Геленджика, показывает мультимедийная инсталляция.

«В следующем году транспортному комплексу исполняется 215 лет. Это история, которую нам нельзя забывать. Мы делаем всё возможное, чтобы граждане получали качественные услуги. Передвижение, мобильность населения — один из главных факторов уровня жизни, к повышению которого мы стремимся», — сказал глава Минтранса.

Развитие транспортной отрасли — одно из необходимых условий для развития страны, добавил Савельев.

В ходе церемонии открытия экспозиции он отметил, что в 2024 году субсидирование пассажирских рейсов российских авиакомпаний за внутренние полеты ожидается на уровне 25 млрд рублей. По его словам, отечественные авиаперевозчики чувствуют себя уверенно, всего в текущем году объем субсидии составит около 60 млрд рублей.

На выставке также особое внимание уделили развитию туристической инфраструктуры — в интерактивном зале корпорации «Туризм.РФ» посетители могут узнать о нескольких туристических комплексах в разных регионах страны. Отдельный зал заняла Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) — здесь можно познакомиться с историей ведомства и узнать о перспективах его развития.

16 ноября выставка-форум, открывшаяся 4 ноября, приняла своего миллионного гостя. АНО «Дирекция выставки достижений «Россия», Министерство культуры РФ и Банк России поздравили гостью мероприятия и вручили ей три билета на балет «Щелкунчик» в Большой театр, ей будет предоставлена возможность побывать на индивидуальной экскурсии в историческом здании Центробанка (ЦБ) и остановиться в одном из отелей Москвы. Отмечается, что миллионному посетителю также оплатят проезд в Москву.

Участие в выставке принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций, пишет «Газета.Ru». Всего представлена 131 экспозиция.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация.