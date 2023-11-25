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В Германии заявили о понимании направленного против БРИКС плана США

Дотком: в Евросоюзе поняли, что стали направленным против БРИКС инструментом США
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Жители Евросоюза осознали свою роль инструмента в руках США, направленного против стран БРИКС. Об этом 24 ноября написал в соцсети Х (бывш. Twitter) немецко-финский предприниматель, бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

«Может, европейцы теперь понимают, что прокси-конфликт США на Украине — это попытка остановить БРИКС ценой самих европейцев», — написал он.

Дотком добавил, что слова руководства ЕС о популяризации «пророссийских нарративов» в Европе являются следствием именно этого понимания, а не способности российских СМИ эффективно обходить европейскую цензуру.

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Ранее, 8 ноября, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ЕС из-за санкций против РФ потерял минимум €250 млрд. Он также указал, что количество секционных ограничений в отношении России беспрецедентно — уже более 17 тыс., а сами санкции нацелены на гражданское население.

До этого, 3 ноября, замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что антироссийские санкции и отказ Евросоюза от экономических отношений с РФ привели к потере им $1,5 трлн. Накануне заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов отметил, что Запад при помощи подкупа и угроз пытается помешать расширению БРИКС.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже в объединение вошла ЮАР.

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