«Газпром» 23 ноября установил рекорд суточных поставок газа в Китай

«Газпром» установил рекорд по объему запрошенных Китаем поставок газа по трубопроводу «Сила Сибири». Об этом в субботу, 25 ноября, сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.

«23 ноября заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства. «Газпром» поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай», — сообщает компания.

Точные объемы поставок не называются. Транспортировка газа осуществляется в рамках двустороннего долгосрочного договора между «Газпромом» и CNPC.

Ранее, 22 ноября, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в 2023 году поставки природного газа Китаю по трубопроводу «Сила Сибири» достигнут 22 млрд куб. м. По его словам, выйти на мощность, которая составляет 38 млрд куб. м, удастся к 2025 году.

До этого, 19 октября, глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что рост поставок по газопроводу «Сила Сибири» в Китай составил 46%. Он подчеркнул, что компания и дальше намерена наращивать поставки, чтобы надежно обеспечивать китайских партнеров природным газом.

В середине сентября президент России Владимир Путин заявлял о планах связать «Силу Сибири» и Сахалин – Хабаровск – Владивосток. Президент объяснил, что наряду со строительством «Силы Сибири – 2» это позволит гибко работать на мировых энергетических рынках.