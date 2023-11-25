В Китае назначили нового главу Государственного валютного управления

Китай назначил Чжу Хуэсиня главой Государственного валютного управления (SAFE) Коммунистической партии КНР, ведомство контролирует валютные резервы страны в размере $3,1 трлн, сообщает 25 ноября агентство Bloomberg.

Финансист сменил на посту нынешнего управляющего центральным банком Китая Пань Гуншэна.

Чжу — эксперт в области финансов, он проработал более 20 лет в банковском секторе, работал вице-губернатором провинции Сычуань, затем — заместителем управляющего центральным банком страны, Народным банком Китая, а в 2020 году занял пост председателя государственного финансового конгломерата Citic Group Corp.

SAFE отвечает за валютные резервы Китая, которые в октябре составляли $3,1 трлн, уточняет «Газета.Ru». Ведомство также играет роль в управлении рынком обменных курсов валют и курсе юаня на международном рынке.

В октябре вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова объяснила, почему юань стал второй главной валютой в торговых расчетах через международную платежную систему SWIFT. По ее словам, в последнее время Китай стал главным торговым партнером для 140 стран и регионов, а также основным источником инвестиций для значительного числа стран.