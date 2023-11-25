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Убившего Флойда полицейского тяжело ранили ножом в тюрьме

AP: убившего Флойда экс-полицейского Шовина ударили ножом в тюрьме
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Фото: AP Photo/Court TV
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На бывшего полицейского Дерека Шовина, осужденного за убийство темнокожего Джорджа Флойда, напали в американской тюрьме. Об этом 24 ноября сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

«Дерека Шовина пырнул другой заключенный в тюрьме в штате Аризона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Шовин получил серьезные ранения. Сотрудники тюрьмы оказали ему первую помощь и отправили в больницу. Другие детали случившегося в сообщении не приводятся.

По информации агентства, Шовина содержат в тюрьме общего режима вместе с порядка 400 другими заключенными.

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Флойд погиб 25 мая 2020 года при задержании полицией. Его собирались арестовать за попытку расплатиться в магазине фальшивой купюрой. Шовин при задержании Флойда применил удушающий прием. После этого в США начались массовые протесты в поддержку темнокожего населения, которые также повлекли за собой беспорядки на улицах.

25 июня 2021 года стало известно, что по решению суда экс-полицейский Дерек Шовин признан виновным в смерти Флойда и приговорен к 270 месяцам (22,5 года) тюремного заключения. Такой вердикт был основан на злоупотреблении доверием и властью бывшим правоохранителем.

7 июля 2022 года Шовин, отбывая срок в тюрьме за убийство Джорджа Флойда, был приговорен к дополнительным 20 годам заключения за нарушение гражданских прав жертвы. Срок он будет отбывать параллельно с уже имеющимся.

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