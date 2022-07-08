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В США осужденный за убийство Флойда экс-полицейский получил еще 20 лет

В США осужденный за убийство Джорджа Флойда экс-полицейский Шовин получил еще 20 лет тюрьмы
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Фото: REUTERS/POOL/File Photo
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Экс-полицейский Дерек Шовин, отбывающий тюремный срок за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, дополнительно приговорен более чем 20 годам заключения за нарушение гражданских прав жертвы, сообщает телеканал NBC.

Имеет значение: в США начался суд над убийцей Джорджа Флойда
Что изменилось в стране, которая после гибели афроамериканца при задержании содрогнулась от протестов против расовой дискриминации

Этот срок Шовин будет отбывать параллельно с уже имеющимся.

Отмечается, что перед оглашением приговора окружной судья США Пол Магнусон обратился к Шовину.

«Я действительно не знаю, почему вы сделали то, что сделали. Но ставить колено на шею другого человека просто неправильно, и за такое поведение вы должны быть существенно наказаны», — сказал он.

Уточняется, что Федеральная прокуратура попросила судью приговорить экс-полицейского к 25 годам заключения, заявив, что Шовин злоупотребил своими полномочиями в качестве полицейского и действовал бессердечно.

При этом защита просила приговорить к 20 годам с учетом раскаяния виновного. В результате суд избрал для Шовина наказание в виде 21 года заключения.

Между тем, экс-полицейский уже отбыл семь месяцев из того срока, к которому был приговорен ранее. Суд учел это обстоятельство и приговорил его к 20 годам и 5 месяцам лишения свободы.

В июне 2021 года американский суд приговорил экс-полицейского Дерека Шовина, признанного виновным в убийстве Флойда, к 22,5 года тюремного заключения. Во время последнего слова перед приговором экс-полицейский Шовин выразил соболезнования семье погибшего Флойда, но извиняться не стал.

Шовин 25 мая прошлого года при задержании Флойда применил удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец скончался. После смерти Флойда в Соединенных Штатах произошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, в том числе в Вашингтоне и Нью-Йорке, вводился комендантский час.

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