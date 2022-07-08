В США осужденный за убийство Флойда экс-полицейский получил еще 20 лет

Экс-полицейский Дерек Шовин, отбывающий тюремный срок за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, дополнительно приговорен более чем 20 годам заключения за нарушение гражданских прав жертвы, сообщает телеканал NBC.

Этот срок Шовин будет отбывать параллельно с уже имеющимся.

Отмечается, что перед оглашением приговора окружной судья США Пол Магнусон обратился к Шовину.

«Я действительно не знаю, почему вы сделали то, что сделали. Но ставить колено на шею другого человека просто неправильно, и за такое поведение вы должны быть существенно наказаны», — сказал он.

Уточняется, что Федеральная прокуратура попросила судью приговорить экс-полицейского к 25 годам заключения, заявив, что Шовин злоупотребил своими полномочиями в качестве полицейского и действовал бессердечно.

При этом защита просила приговорить к 20 годам с учетом раскаяния виновного. В результате суд избрал для Шовина наказание в виде 21 года заключения.

Между тем, экс-полицейский уже отбыл семь месяцев из того срока, к которому был приговорен ранее. Суд учел это обстоятельство и приговорил его к 20 годам и 5 месяцам лишения свободы.

В июне 2021 года американский суд приговорил экс-полицейского Дерека Шовина, признанного виновным в убийстве Флойда, к 22,5 года тюремного заключения. Во время последнего слова перед приговором экс-полицейский Шовин выразил соболезнования семье погибшего Флойда, но извиняться не стал.

Шовин 25 мая прошлого года при задержании Флойда применил удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец скончался. После смерти Флойда в Соединенных Штатах произошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, в том числе в Вашингтоне и Нью-Йорке, вводился комендантский час.