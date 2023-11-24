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Стали известны характеристики новых моделей iPad Air

MacRumors: IPad Air 2024 года оснастят чипом М2 и 12,9-дюймовым экраном
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Фото: Apple
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В 2024 году Apple представит две новые модели iPad Air. Об этом 23 ноября сообщило издание MacRumors со ссылкой на аналитика цепочки поставок Минг-Чи Куо.

Отмечается, что Apple разрабатывает новые 10,9-дюймовые и 12,9-дюймовые модели iPad Air. По словам аналитика, в устройстве сохранится традиционная ЖК-панель без мини-светодиодной подсветки. При этом 12,9-дюймовая модель будет оснащена «оксидной» объединительной платой для улучшения производительности дисплея.

Как предполагает Куо, следующие модели iPad Air, вероятно, будут оснащены чипом Apple M2 для дополнительного повышения производительности и энергоэффективности по сравнению с чипом M1, которые установлены в последних моделях планшетов. Apple уже обновила iPad Pro чипом M2 в октябре 2022 года, сообщает «Газета.Ru».

Также Куо считает, что следующие модели iPad Air будут поддерживать Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Эти изменения должны обеспечить более высокую скорость Wi-Fi с поддерживаемым маршрутизатором и улучшенное соединение Bluetooth. Apple уже добавила поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 в последние модели iPad Pro, iPhone 15 Pro и большинство новых компьютеров Mac.

Кроме того, Куо утверждает, что Apple планирует начать массовое производство новинок в I квартале 2024 года. В таком случае гаджеты появятся в продаже уже в первой половине года.

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Ранее, 16 ноября, издание MacRumors, ссылаясь на инсайдера под псевдонимом Kosutami, сообщило, что для iPhone 16 может быть использована новая система теплоотвода из графена, чтобы свести к минимуму риск перегрева.

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