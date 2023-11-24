В Ростовской области задержали трех похитивших 16-летнюю девушку мужчин

В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов задержали мужчин, похитивших 16-летнюю жительницу Орловской области. Об этом сообщили 24 ноября в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета РФ.

По данным следствия, 21 ноября двое жителей Краснодарского края приехали со своим знакомым в село в Новосильском районе Орловской области, схватили местную жительницу и увезли в машине. Позже их удалось задержать.

«В результате совместных с сотрудниками МВД России мероприятий мужчины задержаны», — сказано в сообщении.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»).

По информации «Известий», транспортное средство удалось остановить в городе Каменск-Шахтинский после того, как правоохранители разослали ориентировки на машину похитителей.

«Задержаны трое молодых людей в возрасте 23–26 лет», — уточнил источник издания.

Он добавил, что один из мужчин ранее уже был судим по статье о похищении человека. Девушку отвезли к ее родителям.

Ранее, 11 ноября, в Уфе мужчина похитил девушку, запер ее в квартире и изнасиловал. Его задержали, в отношении него возбудили уголовное дело о похищении и насильственных действиях. Источник «Известий» добавил, что ранее злоумышленник был приговорен к 18 годам лишения свободы за убийство, но весной 2023 года вышел на свободу.