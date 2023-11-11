Насильник похитил девушку и удерживал ее в квартире в Уфе

В Уфе мужчина похитил девушку, запер ее в квартире и изнасиловал. Об этом 11 ноября сообщил источник «Известий».

По его словам, 5 ноября злоумышленник обманом уговорил 24-летнюю знакомую подвезти его до дома.

«Вооружившийся ножом, насильник заманил девушку к себе в квартиру и удерживал ее там, угрожая убить. 25-летний уфимец совершил в отношении девушки развратные действия», — рассказал собеседник.

Девушке удалось освободиться из плена только с помощью полиции. Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело о похищении и насильственных действиях.

Ранее злоумышленник был приговорен к 18 годам лишения свободы за убийство, но весной 2023 года вышел на свободу.

До этого, 17 октября, в Томске попытались похитить 18-летнюю Марию Бильченко, которая должна была дать показания в уголовном деле об издевательствах Екатерины и Дмитрия Дорофеевых над своими воспитанниками. По заявлению Бильченко Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию детей» и «Причинение тяжкого вреда по неосторожности малолетнему ребенку».