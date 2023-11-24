В Москве начал работу каток на ВДНХ

В Москве началась работа катка на ВДНХ, который в этом году находится на площади Промышленности рядом с макетом ракеты-носителя «Восток». За его открытием 24 ноября наблюдал корреспондент «Известий».

«Открытие катка на ВДНХ — это начало зимнего сезона. И тема в этом году — полет во времени», — рассказала представитель ВДНХ Гахара Шаруева.

Она отметила, что в нынешнем сезоне каток расположился в окружении исторических павильонов. Кроме того, из него открывается вид на главную аллею парка. Площадь катка составляет 9 тыс. кв. м., поэтому он способен одновременно вместить 2 тыс. человек, добавила Шаруева.

В течение сезона поблизости будут проходить праздничные мероприятия — мастер-классы, флешмобы, ночные катания и утренние зарядки. Главной же особенностью Шаруева назвала диджей-сеты в специальной «медиарубке».

На катке ВДНХ ждут гостей со всей страны, подчеркнула она. Они также смогут посетить дни регионов на проходящей в парке международной выставке-форуме «Россия».

Одновременно еще один каток этим вечером начал работу на Садовом кольце — в парке Горького. Церемония открытия сезона началась с исполнения профессиональными фигуристами танцев на льду. Участие в них принял, в том числе двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

Об скором открытии в столице катков с искусственным льдом рассказал на днях мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в начале декабря город украсят яркими гирляндами и конструкциями, а в парках, скверах и во дворах зимой будут развлечения на любой вкус и возраст — катки, лыжные трассы, горнолыжные склоны, места для катания на снегоходах.