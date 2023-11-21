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Собянин анонсировал открытие катков с искусственным льдом в Москве 24 ноября

Собянин: катки с искусственным льдом в Москве откроются 24 ноября
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Катки с искусственным льдом откроются в Москве 24 ноября, а в начале декабря мегаполис украсят яркими гирляндами и конструкциями, сообщил 21 ноября в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«В парках, скверах и во дворах зимой будут развлечения на любой вкус и возраст — катки, лыжные трассы, горнолыжные склоны, места для катания на снегоходах», — рассказал столичный градоначальник.

В этом году москвичей будут ждать полюбившиеся в прошлые сезоны объекты зимнего отдыха и спортивные праздники, в том числе и бесплатный каток в парке Северного речного вокзала; лыжно-биатлонная трасса в «Лужниках».

Там будут проводиться мастер-классы по лыжным гонкам и биатлону, праздник «Зимний день московского спорта».

«В начале декабря украсим Москву яркими гирляндами и конструкциями, которые добавят жителям настроения во время прогулок», — заключил Собянин.

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Каток на ВДНХ в этом году расположится на площади Промышленности вокруг макета ракеты-носителя «Восток». Тема предстоящего зимнего сезона — «Полет во времени». Это отсылка к мечтам о космических полетах и стремлению к высоким достижениям.

Еще один каток, с пунктом проката и камерой хранения, откроют в парке «Останкино». Там же проложат прогулочный лыжный маршрут.

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