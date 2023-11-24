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Ученый назвал гипотезу возникновения обнаруженного космического луча

В США зафиксировали космический луч неизвестной природы: мнение ученого Задебы
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Фото: Global Look Press/Cover Images
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Международное объединение ученых и исследователей проекта Telescope Array зафиксировало мощный космический луч, природа которого на данный момент не определена. Доцент НИЯУ МИФИ, старший научный сотрудник экспериментального комплекса НЕВОД Егор Задеба в беседе с «Известиями» 24 ноября предположил, в результате чего мог возникнуть обнаруженный космический луч.

По словам Задебы, наиболее обоснованная гипотеза заключается в том, что частицы со сверхвысокой энергией образуются в остаточных оболочках, которые возникают после взрыва сверхновой — конечной стадии жизни звезды. Во время этого явления выделяется колоссальное количество энергии и образуются напряженности электромагнитного поля, которые многократно разгоняют отдельные частицы, отметил ученый.

«Странность явления заключается в том, что энергия частицы превышает так называемый предел Грейзена – Зацепина – Кузьмина (ГЗК). Это величина, который определяет максимальную энергию, которую может иметь частица, путешествующая на большие расстояния в космосе. Ограничение связано с тем, что во время полета частица сталкивается с фотонами микроволнового фонового излучения, которое заполняет Вселенную. Поэтому эти частицы не могут обладать энергией выше 5*1019 эВ», — объяснил Задеба.

Старший научный сотрудник МИФИ добавил, что странность появления частиц с энергией выше предела ГЗК, на данном этапе невозможно объяснить, однако природу этого явления можно будет понять по мере развития астрофизической науки.

«Определенно можно сказать, что они не являются сигналами искусственного происхождения. <...> Из другой галактики попасть маленькой частицей в такой незначительный космический объект, как наша планета, очень сложно. Тем более чтобы сформировать из таких частиц послание», — резюмировал ученый.

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Накануне американский Университет штата Юты сообщил, что Международное объединение ученых и исследователей проекта Telescope Array зафиксировало мощный космический луч, чью природу пока не удалось определить. Как при этом уточнили исследователи, это второй зафиксированный луч подобной мощности, энергия другой ранее обнаруженной частицы в 1991 году была больше, чем это представлялось возможным для такого рода космических лучей.

В мае британские астрономы обнаружили крупнейший за всю историю наблюдения космический взрыв, который длится уже более трех лет. В частности, им удалось установить расстояния до нее — 8 млрд световых лет. Ученые отметили, что взрыв, получивший наименование AT2021lwx, мог произойти из-за поглощения сверхмассивной черной дырой огромного облака газа.

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