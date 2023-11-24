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Ученые Telescope Array обнаружили неопознанный космический луч

Telescope Array: в США зафиксирован мощный космический луч неизвестной природы
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Фото: Global Look Press/Chandra
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Международное объединение ученых и исследователей проекта Telescope Array зафиксировало мощный космический луч, природа которого пока не определена. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщил американский Университет штата Юты.

«Осуществляя слежение за траекторией новой частицы [которая является элементом луча] до источника, не представляется возможным определение чего-либо с высоким показателем энергии, чтобы ее создавать», — указывается в статье.

Как отмечается в материале статьи, это второй зафиксированный луч подобной мощности, энергия другой ранее обнаруженной частицы в 1991 году была больше, чем это представлялось возможным для такого рода космических лучей.

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12 мая британские астрономы обнаружили крупнейший за всю историю наблюдения космический взрыв, который длится уже более трех лет. В частности, удалось установить расстояния до нее — восемь миллиардов световых лет. Ученые отметили, что взрыв, получивший наименование AT2021lwx, мог произойти из-за поглощения сверхмассивной черной дырой огромного облака газа.

Ранее, в апреле, телескоп «Хаббл» Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сделал снимки «убегающей» черной дыры весом 20 млн солнц. По данным NASA, черная дыра движется в космосе с такой скоростью, что если бы она находилась в Солнечной системе, то могла бы добраться до Земли за 14 минут.

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