Ученые Telescope Array обнаружили неопознанный космический луч

Международное объединение ученых и исследователей проекта Telescope Array зафиксировало мощный космический луч, природа которого пока не определена. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщил американский Университет штата Юты.

«Осуществляя слежение за траекторией новой частицы [которая является элементом луча] до источника, не представляется возможным определение чего-либо с высоким показателем энергии, чтобы ее создавать», — указывается в статье.

Как отмечается в материале статьи, это второй зафиксированный луч подобной мощности, энергия другой ранее обнаруженной частицы в 1991 году была больше, чем это представлялось возможным для такого рода космических лучей.

12 мая британские астрономы обнаружили крупнейший за всю историю наблюдения космический взрыв, который длится уже более трех лет. В частности, удалось установить расстояния до нее — восемь миллиардов световых лет. Ученые отметили, что взрыв, получивший наименование AT2021lwx, мог произойти из-за поглощения сверхмассивной черной дырой огромного облака газа.

Ранее, в апреле, телескоп «Хаббл» Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сделал снимки «убегающей» черной дыры весом 20 млн солнц. По данным NASA, черная дыра движется в космосе с такой скоростью, что если бы она находилась в Солнечной системе, то могла бы добраться до Земли за 14 минут.