Врач рассказала, каким рискам подвержены женщины после 50 лет

Врач-эксперт медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова 26 ноября рассказала «Известиям», каким рискам подвержены женщины после 50 лет.

Так, основными факторами риска для женщин остаются сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и онкология. Важно отслеживать подозрительные симптомы и вовремя обращаться за медицинской помощью, подчеркнула специалист. Развитие артериальной гипертензии с возрастом связано со множеством факторов, включая эластичность стенок сосудов, вязкость крови, генетические факторы, образ жизни.

«Эстрогены у женщин репродуктивного возраста выполняют защитную функцию — до наступления менопаузы риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе артериальной гипертензии, у женщин ниже, чем у мужчин. С наступлением менопаузы у женщин уровень эстрогенов в крови снижается, и риски сердечно-сосудистых заболеваний становятся такими же. В качестве профилактики всем людям после 40 лет рекомендуется измерять давление: если оно выше показателя 140/90, то это повод для обращения к специалисту», — предупредила врач.

Следующее распространенное заболевание у женщин старше 50 лет — сахарный диабет 2-го типа. Основными причинами диабета являются питание с преобладанием трансжиров, низкая физическая активность, ожирение: это приводит к нарушению процессов проникновения глюкозы в клетку, относительной недостаточности инсулина, повышенному уровню глюкозы в крови, избыток которой повреждает стенки сосудов.

«Рекомендуется ежегодно сдавать анализ крови на глюкозу или гликированный гемоглобин, а также в 35 и 40 лет — на липидный профиль. Если у человека выявляется сахарный диабет или артериальная гипертензия, то его также дополнительно обследуют на липидный профиль», — объяснила Исакова.

По словам эксперта, у женщин в возрасте старше 50 лет возрастает риск онкологических заболеваний, так как с возрастом в клетках копится все больше мутаций. Однако скрининг определенных заболеваний необходимо начинать в более молодом возрасте, например, ранняя диагностика рака шейки матки начинается с 21 года. Также рекомендуется делать маммографию начиная с 40 лет и далее обследоваться раз в два года. Наконец, женщинам с 45 лет следует сдавать раз в два года кал на скрытую кровь или делать колоноскопию раз в 10 лет для исключения колоректального рака, добавила специалист.

Исакова отметила, что в качестве профилактики заболеваний остаются актуальными правила здорового образа жизни: отказ от курения, злоупотребления алкоголем, здоровое питание со сниженным содержанием жиров, соленой пищи, включение в рацион примерно 400 г фруктов и овощей в день, регулярные аэробные физические нагрузки по 150 минут в неделю, а также ежедневный сон по семь-восемь часов и минимизация стресса.

«Женщинам в возрасте особенно важно контролировать артериальное давление и уровень глюкозы, чтобы не пропустить начало заболевания и начать терапевтическое лечение. В этом помогут «умные» гаджеты, например, Bluetooth-тонометр, который сам отслеживает показатели артериального давления, отправляет их врачу, а в случае отклонений, связывается с пациентом для консультации, корректировки терапии или рекомендации вызова скорой помощи», — резюмировала врач.

24 ноября врач-гастроэнтеролог группы компаний BestDoctor Екатерина Ситникова сказала «Известиям», что ряд продуктов рекомендуется употреблять в меру, так как в избыточных количествах они могут способствовать повреждению клеток и тем самым потенцировать старение. Например, чрезмерное потребление красного мяса часто связывают с повышенным риском развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Ряд заболеваний кишечника также частично ассоциированы с увеличением в ежедневном рационе доли мясных продуктов и уменьшением растительных компонентов (клетчатки), сказала специалист.