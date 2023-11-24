Врач назвала ускоряющие старение продукты

Не существует продуктов питания, которые должны быть полностью исключены из рациона. Однако ряд продуктов всё-таки рекомендуется употреблять в меру, так как в избыточных количествах они могут способствовать повреждению клеток и тем самым потенцировать старение. Об этом 24 ноября «Известиям» заявила врач-гастроэнтеролог группы компаний BestDoctor Екатерина Ситникова.

«Например, чрезмерное потребление красного мяса часто связывают с повышенным риском развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Ряд заболеваний кишечника также частично ассоциированы с увеличением в ежедневном рационе доли мясных продуктов и уменьшением растительных компонентов (клетчатки)», — сказала специалист.

К тому же, красное мясо содержит насыщенные жирные кислоты, холестерин и большое количество соли, которые влекут за собой повреждение клеток, добавила Ситникова. При этом в процессе приготовления красного мяса могут выделяться определенные канцерогенные вещества, повреждающие ДНК и провоцирующие старение клеток. Поэтому следует сократить употребление красного мяса, выбирая вместо него более здоровые источники протеинов, такие как рыба, птица, орехи и бобовые, советует она.

«Также стоит быть осторожными с газированными напитками, так как они содержат чрезмерное количество сахара. При избыточном употреблении сахара повышаются риски набора лишнего веса, ожирения и развития диабета — что в совокупности ускоряет процесс старения организма. ВОЗ рекомендует, чтобы сахар составлял не более 10% от общей энергетической ценности рациона. Однако в одной бутылке газировки содержание сахара может превышать этот показатель на 40 г. Постоянное употребление больших доз сахара может приводить к серьезным заболеваниям, включая диабет и сердечно-сосудистые нарушения. Поэтому необходимо также контролировать употребление газированных напитков и следить за содержанием сахара в ежедневном рационе», — заключила врач.

В октябре сообщалось, что ученые из МГУ им. М.В. Ломоносова и Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН провели исследование, которое выявило возраст наступления старости для россиян в субъективном восприятии: как выяснилось, в среднем этот порог составляет 70,7 года.

В декабре 2022 года американские ученые из Северо-Западного университета выяснили принцип старения организма человека. Они установили, что практически в любых тканях и органах с возрастом усиливается дисбаланс активности длинных и коротких генов. По мнению ученых, полученные результаты позволят в будущем разработать лекарство против опасных заболеваний, ускоряющих старость.