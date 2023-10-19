Ученые назвали средний возраст наступления старости у россиян

Ученые из МГУ им. М.В. Ломоносова и Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН провели исследование, которое выявило возраст наступления старости для россиян в субъективном восприятии: как выяснилось, в среднем этот порог составляет 70,7 года. Об этом сообщается 12 сентября в статье «Порог наступления старости: объективные признаки и субъективное восприятие», опубликованной в научном журнале «Народонаселение».

Исследование проводилось в середине 2022 года. Для этого ученые провели опрос среди 1,2 тыс. россиян разных возрастов, семейного положения и уровня дохода, проживающих в 65 регионах страны. Респонденты ответили на вопрос, в каком возрасте, по их мнению, наступает старость у мужчин или женщин. Также им задали вопрос, согласны ли они с тем, что они являются молодыми или пожилыми.

В зависимости от пола участников опроса выяснилось, что у мужчин, по мнению россиян, старость в среднем наступает в 69,4 года, а у женщин — в 68 лет. При этом представительницы женского пола отодвигают границы пожилого возраста на более поздний срок, определяя его наступление в 71,8 года. В то же время мужчины считают, что старость наступает в 69,3 года. Как объясняют ученые, это можно связать с «феминизацией старости», что вызвано преобладанием доли женщин в старших возрастных группах.

Также благодаря опросу удалось узнать, что люди, обладающие хорошим здоровьем, считают, что старость начинается позже. При этом молодые люди ожидают наступления старости в более молодом возрасте, чем старшее поколение, отмечает «Газета.Ru».

Ранее, в декабре 2022 года, американские ученые из Северо-Западного университета выяснили принцип старения организма человека. Они установили, что практически в любых тканях и органах с возрастом усиливается дисбаланс активности длинных и коротких генов. По мнению ученых, полученные результаты позволят в будущем разработать лекарство против опасных заболеваний, ускоряющих старость.