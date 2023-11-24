Винер сравнила гимнастический зал в США с овощной базой

Гимнасты в США тренируются в гораздо более плохих условиях, чем в России. Об этом 24 ноября заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

«Они делают всё для того, чтобы мы не участвовали, но мы зато в таких шикарных залах, а они всё мотаются. Если бы вы видели их залы страшные. У меня одна девочка очень известная хотела посмотреть, как в Америке. Мы приехали в Америку и ужаснулись. У них условия ужасные, я видела их зал, у нас такой называется овощной базой», — сказала она на открытии Дворца гимнастики Ирины Винер в Новой Москве.

Винер также прокомментировала условия допуска российских гимнастов на международные соревнования.

«Спортсмены наши, дети, должны заплатить около 500 тыс. рублей, чтобы их проверили. И всё сами! Не имеют права оплачивать ни Министерство спорта, ни Олимпийский комитет России», — отметила она.

Ранее, 11 ноября, Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала критерии допуска российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе. В частности, гимнасты не могут участвовать в командных дисциплинах, а до участия будут допущены спортсмены, не выразившие одобрение спецоперации на Украине, в том числе в социальных сетях посредством репостов или пересланных сообщений, и не связанные с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

В середине октября президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер выступила против участия российских гимнастов в соревнованиях без гимна, флага и зрителей. Она назвала оскорблением рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по отношению к российским спортсменам.