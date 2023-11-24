Показан топ-5 лучших боевых сцен из сериала «Оборотень»

В воскресенье, 26 ноября, на телеканале РЕН ТВ состоится премьера динамичного многосерийного боевика «Оборотень». Одна из главных особенностей сериала — рукопашные бои, поставленные профессионалами и выполненные актерами без дублеров. «Известия» составили топ из пяти лучших боевых сцен «Оборотня».

По сюжету главный герой, которого играет Денис Шведов, просыпается в неожиданном и неприятном месте. Он ничего не помнит, а с прошлым его связывает только открытка от некоего Петра к Андрею. Со временем герой выяснит, что его зовут Андрей Лазарев и он сотрудник засекреченного департамента спецопераций ФСБ, а Петр (Максим Щеголев) — его боевой товарищ и куратор. Агенту предстоит нелегкий путь: он должен вернуть память, сохранить свою жизнь и спасти дорогих ему людей.

Открывает топ сцена в отеле, в которой Андрей сражается с несколькими противниками, используя заточенную банковскую карту, хрустальную подвеску со светильника и рамы из-под картин. Специально для нее постановщики искали на блошиных рынках бра с подходящим по форме декором, вставляя подвески между пальцев как кастеты. Они также создали несколько внешне похожих багетов, которые использовались на разных этапах боя. Ни одна из рам не пережила съемки, но эпизод получился динамичным.

Четвертое место занимает боевая сцена с использованием металлической ручки швабры. Вдохновением для нее послужила история из жизни постановщика Алексея Абрахманова. Однажды его приятель вступил в драку с более крупным противником, которому были нипочем его удары. В результате его удалось свалить с ног с помощью швабры и ловкого приема. Во время съемок было сломано шесть швабр, из-за чего реквизиторам пришлось заказать копию этого инструмента из карбона, более прочную и менее травмоопасную.

Бронзовым призером списка стала сцена драки в ресторане. Постановщики стремились уйти от клише с разбиванием о головы бутылок, так как в реальной жизни провернуть этот трюк довольно сложно. Поэтому герой использует винную бутылку в качестве дубинки, а затем эффектно добивает противников с помощью вилки и проводного микрофона. Изначально планировалось использовать в сцене стойку для микрофона. Однако во время репетиции Шведов подхватил выпавший из нее микрофон и начал орудовать им как кистенем, определив таким образом финальную версию эпизода.

Почетное второе место досталось классической сцене столкновения с хулиганами на улице. Во время съемок был использован весь типичный для подобных драк арсенал: кастет, нож, дубинка. Приемы взяты из реальной жизни.

Вершину топа занимает финальная схватка. Она вдохновлена сценой из сериала «Видеть» с Джейсоном Момоа, в которой незрячий герой сражается с рабовладельцем, раскручивая вокруг себя цепь. Также поступил и Андрей, чтобы увеличить радиус поражения своих атак. Кроме того, во время репетиций выяснилось, что Щеголев раньше занимался капоэйрой, поэтому его приемы смотрятся в кадре очень органично.

Премьера «Оборотня» состоится 26 ноября в 13:00. Режиссером сериала стала Анна Курбатова, а главным продюсером — генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин. Над музыкальным сопровождением работал DJ Грув (Евгений Рудин. — Ред.). Креативная группа телеканала внесла большую лепту в создание картины. Продюсеры РЕН ТВ участвовали и в создании сценария, и в кастинге, и в постановке и съемке экшен-сцен.

Ранее исполнитель главной роли Денис Шведов рассказал «Известиям», кто научил его драться банковской карточкой и рамой от картины и где находится самое зловещее место в Петербурге.