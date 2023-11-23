Актер Денис Шведов рассказал об экстремальных съемках сериала «Оборотень»

В интервью «Известиям» Денис Шведов поделился воспоминаниями, кто научил его драться банковской карточкой и рамой от картины и где находится самое зловещее место в Петербурге. 26 ноября на канале РЕН ТВ состоится всероссийская телевизионная премьера остросюжетного экшена «Оборотень», в котором актер сыграл главную роль. В фильме много боевых сцен.

«Моя благодарность постановщику трюков Алексею Абрахманову. Всё то зрелищное, что есть в этом фильме, — его заслуга. Я ходил к нему на тренировки недели три. Мы готовили трюки, драки. А затем уже снимали. По ощущениям это можно описать так: если уползаешь с площадки после съемок без сил, значит, что-то удалось», — вспоминает Денис Шведов.

Как говорит артист, создателям «Оборотня» хотелось чем-то удивить зрителя. Поэтому Алексей Абрахманов придумал, что герой Дениса Шведова практически не использует оружие.

«Наверное, самым неожиданным предложением было драться с помощью банковской карты и картинной рамы. Это последнее, что пришло бы мне лично в голову. Или хрустальные подвески, становящиеся оружием», — поделился Денис Шведов.

А еще одно серьезное испытание для съемочной группы — питерская погода. Съемки проходили зимой.

«Самое зловещее место в Петербурге — это Кронштадтский форт. Там не спасает никакое утепление. Как бы ты ни оделся, каких бы согревающих штук ни подложил — ничего не работает. Удивительно красивое место, но беспощадное ко всей съемочной группе», — говорит Шведов.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Хотелось в рамках российского проекта чем-то удивить зрителя»