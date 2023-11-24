РЕН ТВ покажет долгожданную премьеру сериала «Оборотень»

26 ноября с 13:00 на телеканале РЕН ТВ выходит экшен-притча «Оборотень», создатели которой решили совершить переворот в производстве боевиков.

Главного героя Андрея Лазарева играет Денис Шведов. Он сотрудник засекреченного департамента спецопераций ФСБ, подчиняющегося напрямую директору спецслужбы.

«Сериал про воина, который потерял память, и ему приходится очень непросто. Сражаясь и спасая, он должен по крупицам восстановить свою прежнюю жизнь», — говорит режиссер сериала Анна Курбатова.

Помогает обрести себя герою Дениса Шведова напарник Петр в исполнении Максима Щеголева. Вместе парни — боевой тандем, в котором Петр — куратор, а Андрей — универсальный боец, прошедший очень серьезную подготовку.

Сериал изобилует оригинальными драками. По словам создателей проекта, Денис Шведов и Максим Щеголев просили трюки не упрощать, а усложнять. Герой Дениса Шведова не носит оружие. А если оно попадает ему в руки, он принципиально разряжает его и выбрасывает. Этому человеку оно не нужно. Он дерется тем, что подвернется под руку.

«Наверное, самым неожиданным предложением было драться с помощью банковской карты и рамы для картины. Это последнее, что пришло бы мне лично в голову. Или хрустальные подвески для люстры, которые становятся грозным оружием», — рассказывает Денис Шведов.

Снимали боевик зимой в Питере и его окрестностях. Несмотря на все сложности, команда получила удовольствие от работы в Северной столице. Музыку для сериала написал DJ Грув (Евгений Рудин. — Ред.). Главный продюсер сериала — генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин. Креативная группа телеканала внесла большую лепту в создание картины. Продюсеры РЕН ТВ участвовали и в создании сценария, и в кастинге, и в постановке и съемке экшен-сцен.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ручная работа: почему «Оборотень» — не просто боевик