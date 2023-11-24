Мэр Кисловодска возмутился из-за пасущихся на «вкусном» газоне коров

В Кисловодске несколько коров пришли пастись на газон рядом с мемориалом «Журавли». Об этом 24 ноября сообщил мэр города Евгений Моисеев.

Он опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором две коровы лежат на траве в парке. Моисеев обратился к собственникам животных с вопросом, не стыдно ли им.

«Недавно направили в краевую Думу обращение об изменении краевого законодательства с целью существенного усиления ответственности за незаконный прогон и выпас на наших красивых и «вкусных» газонах и улицах», — написал Моисеев.

Он выразил уверенность в том, что депутаты поддержат инициативу и «безобразие удастся полностью искоренить».

Ранее, 8 февраля, сообщалось, что в Астраханской области 33 коровы паслись без надзора и забрели на ферму местного жителя Зулкипли Рамазанова. Коровы испортили растущие там культуры, в том числе экспериментальные киви, гранаты, мандарины и мушмулу. Фермер выращивал их в течение пяти лет. В результате животных отправили на штрафстоянку.