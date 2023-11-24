На Финском заливе в Петербурге появились ледяные блинчики и шары

В Санкт-Петербурге на берегу Финского залива обнаружены ледяные блинчики, снежные шары, а также ледяное сало (снежура). Об этом 24 ноября сообщил Telegram-канал «АстроФотоБолото: Атмосферное».

В публикации показаны кадры, сделанные на песчаном пляже Зеленогорска. Комья из снега и песка появляются из-за особенных очертаний береговой линии и температурно-ветрового режима. Волны сбивают снег с песком в шары и выбрасывают их на берег.

Ледяные блинчики иногда называют слякотным льдом. Такое явление бывает при резком похолодании, когда небольшие льдины плавают по поверхности воды, сталкиваясь с другими и образуя пену. Постепенно лед принимает круглую плоскую форму с небольшими бортиками по краям.

На поверхности воды также была замечена снежура, также называемая ледяным салом. Она образуется, когда падающий на поверхность воды снег сбивается в вязкую пластичную массу, напоминая своим видом сало.

Ранее в этот день синоптики «Яндекс Погоды» рассказали «Известиям», что в Северной столице в ближайшие выходные будет холодно. По их словам, ожидаемая температура в городе будет варьироваться от -8 до -6 градусов.