Песков назвал идею «военного Шенгена» нагнетанием напряженности в Европе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 24 ноября, заявил, что предложение НАТО создать «военный Шенген» приведет к нагнетанию напряженности в Европе, которое имеет свои последствия.

«Альянс всегда считал нашу страну условным противником, сейчас он считает нашу страну очевидным открытым противником. <…> В Европе абстрагируются от принципа неделимости безопасности», — сказал он.

Песков обратил внимание, что это НАТО движется в сторону инфраструктуры России, а не наоборот. Это не может не вызывать обеспокоенность, добавил пресс-секретарь.

Ранее, 23 ноября, в НАТО предложили создать аналог Шенгенской зоны для военных. По словам главы Объединенного командования по логистике НАТО Александера Зольфранка, подобная мера позволит Североатлантическому альянсу подготовить будущий театр военных действий до начала потенциального конфликта.

Зольфранк отметил, что конфликт на Украине стал в том числе битвой логистики и показал ее важность. В связи с этим ему хотелось бы видеть в рамках НАТО «военный Шенген» — зону свободного военного прохода, которая позволит альянсу свободно передвигаться внутри большей части ЕС.