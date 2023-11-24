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На Урале ребенок в памперсе несколько часов просидел в сугробе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Свердловской области двухлетняя девочка несколько часов провела в сугробе на морозе в одном только памперсе и распашонке. Об этом 24 ноября местному порталу Е1 сообщил руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.

Утром 23 ноября в полицию обратились медики бригады скорой помощи. Сейчас ребенок находится в реанимационном отделении клиники Краснотурьинска.

«Состояние ее тяжелое. Когда приходит в сознание, шевелит ручками, а затем опять засыпает. Врачи борются за ее жизнь», — рассказал Горелых.

Он также объяснил, как двухлетняя девочка оказалась полуголая на морозе. По его словам, родители оставили присматривать за ребенком старшую сестру, семиклассницу. Она уснула, а двухлетняя девочка тем временем самостоятельно надела сапоги и вышла на улицу.

«Пройдя примерно метров 200, за баней она упала в сугроб и долгое время там находилась без помощи. Обнаружил ее вернувшийся домой отец, который и вызвал неотложку», — сказал представитель МВД.

Сейчас полиция устанавливает подробности инцидента. В отношении матери заведено административное дело по ст. 5.35 КоАП РФ («Ненадлежащее воспитание собственного ребенка»).

Отмечается, что ранее семья на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состояла.

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В ноябре прошлого года в Бурятии четырехлетняя девочка ушла из дома ночью и замерзла насмерть. Следствие установило, что она воспитывалась в многодетной семье и жила в небольшом селе. Мать уложила детей спать, после чего уснула сама, а проснувшись ночью, она не обнаружила дочь. В результате ребенка нашли на улице спустя несколько часов.

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