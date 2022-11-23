В Бурятии 4-летняя девочка ушла из дома и замерзла насмерть

В Бурятии четырехлетняя девочка ушла из дома ночью и замерзла насмерть. Следственное управление Следственного комитета по региону возбудило уголовное дело. Об этом 23 ноября говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ребенка обнаружили в ходе поисков утром 22 ноября. Девочка скончалась в тот же день, когда ее везли в Кижингинскую центральную районную больницу.

«С целью установления всех обстоятельств данного происшествия с использованием всей полноты процессуальных полномочий Хоринским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело и начато расследование», — отметили следователи.

Как установлено, девочка воспитывалась в многодетной семье и жила в небольшом селе. Отец работал вахтовым способом, во время трагедии его дома не было.

«21 ноября в вечернее время мать уложила детей спать, после чего сама уснула в соседней комнате. Ночью, около 2 часов, она проснулась, чтобы проверить малышей, и не обнаружила на своем месте 4-летнюю дочь», — добавили в Следственном комитете.

Семья вышла на поиски ребенка, им помогли местные жители, но девочку нашли спустя несколько часов.

«Сотрудники полиции на своем автомобиле повезли девочку навстречу машине скорой медицинской помощи, чтобы доставить в больницу. На полпути машины встретились, но к этому моменту ребенок скончался», — заключили в ведомстве.

В декабре 2021 года в подмосковной Дубне замерз 11-летний мальчик. За день до гибели мальчика в интернете появилась информация об исчезновении ребенка. Утром 27 декабря он вышел из дома и должен был отправиться в школу на автобусе, однако до учебного заведения не добрался.