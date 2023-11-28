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Врач назвал причины плохой усваиваемости витаминов

Врач Чайкин: чай и кофе могут мешать усваиваемости витаминов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Осень и зима — время, когда организм может испытывать нехватку различных микронутриентов (питательных веществ), и некоторые люди начинают прием витаминных комплексов и биоактивных добавок (БАДов). В чем отличие витаминных лекарственных средств от БАДов, почему витамины могут плохо усваиваться, как правильно начать прием витаминов — на эти и другие вопросы 28 ноября «Известиям» ответил врач-терапевт «ИНВИТРО-ЮГ» Константин Чайкин.

«Обычно витамины принимают в первой половине дня во время или сразу после еды. Желательно учитывать, что есть продукты, которые могут помешать усвоению витаминов (кофе, черный и зеленый чай), поэтому лучше употреблять их в разное время. Витамины могут хуже усваиваться из-за заболеваний желудочно-кишечного тракта, при нарушении биоценоза кишечника, глистных инвазиях, при приеме некоторых лекарственных препаратов (например, антибиотиков) и так далее. Поэтому подбирать витаминный комплекс и давать рекомендации по дозировке и курсу приема должен лечащий врач», — сказал он.

По словам эксперта, лекарственные средства, в состав которых входят витамины, назначаются врачом при лечении различных заболеваний и для восполнения недостатка в организме определенного витамина или нескольких витаминов. Например, тиамин (витамин В1) применяют при невралгии, невритах, при нарушениях функции печени, патологиях щитовидной железы; цианокобаламин (витамин В12) назначают при мегалобластной анемии, заболеваниях печени, кожи, нервной системы; аскорбиновую кислоту (витамин С) — при кровотечениях, инфекциях и интоксикациях, атеросклерозе, вялотекущих регенераторных процессах, повышенных нагрузках.

«БАДы не являются лекарственными препаратами, контроль их качества заключается в оценке их безопасности как пищевых продуктов. Содержание витаминов в составе БАД не превышает средней суточной величины их физиологической потребности, поэтому при соблюдении рекомендованного курса приема препарата нет риска навредить здоровью. БАД можно рассматривать как средство профилактики возникновения недостатка витаминов, например, в осенне-зимний сезон», — сказал Чайкин.

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Определить, нужна ли вам витаминотерапия, может только врач. Он соберет анамнез, проведет осмотр, направит на анализы. Наиболее подходящее исследование для оценки обеспеченности организма витаминами — анализ крови. По результатам теста специалист подберет витаминный комплекс, укажет форму приема и его длительность. Лечебные дозы витаминов назначаются только при наличии показаний, заявил специалист.

Как указал собеседник «Известий», прием витаминов без соблюдения рекомендаций может не принести пользы, а в отдельных случаях даже навредить. Организм человека может усвоить определенное количество каждого витамина в сутки.

«Могут быть и нежелательные последствия неконтролируемого приема, в основном это относится к жирорастворимым витаминам (А, Е, D, К), так как они могут накапливаться в организме и при этом проявлять побочные эффекты. Такое возможно при употреблении нескольких витаминных комплексов одновременно. Чтобы этого избежать, нужно следовать назначениям врача, внимательно читать инструкцию и состав комплексов», — добавил он.

Хранить витамины следует в соответствии с рекомендациями производителя, которые всегда есть на упаковке и в инструкции. Не забывайте, что хранить витамины нужно в недоступном для детей и домашних животных месте, заключил Чайкин.

В марте врач-терапевт, -диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова рассказала «Известиям», какой образ жизни нужно вести, чтобы долго жить. В частности, по ее словам, «питаться желательно простой крестьянской пищей, к которой не притрагивалась рука пищевой промышленности».

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