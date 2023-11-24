Врач назвал причины возникновения болей в правом боку

Проблемы с функционированием желчного пузыря и печени могут служить причинами болей в области правого подреберья. Об этом в пятницу, 24 ноября, «Газете.Ru» рассказал врач-реабилитолог Николай Мавричев, основатель академии практической натуропатии.

«Чем больше у пациента заболеваний внутренних органов, тем сильнее боль: сопутствующие заболевания ухудшают ситуацию и способствуют быстрому скоплению токсинов и желчи», — уточнил эксперт.

Мавричев также отметил, что стресс может являться одной из основных причин болей в правом боку, поскольку из-за него процесс, где «человеческий организм производит 1,5 л желчи в сутки, которая должна вытекать через желчный пузырь и выбрасываться в тонкий кишечник» серьезно изменяется.

Он также рассказал, что употребление вредной пищи, включая изобилие в рационе сладкого, зачастую способствуют нарушению «сброса желчи».

31 мая врач-гастроэнтеролог «ИНВИТРО-Приволжье» Наталья Морозова рассказала о вредных для печени и желчного пузыря продуктах. Она отметила, что нежелательной является та пища, в которой содержится большое количество животных жиров, холестерина, соли, уксуса, пищевых красителей и консервантов, а также копчености и крепкий алкоголь. Такой продукт, как соль, по ее словам, в большом количестве нарушает процесс переваривания и усвоение жиров, увеличивая тем самым нагрузку на печень, а также может вызвать сгущение желчи и создать предпосылки для образования камней в желчном пузыре.