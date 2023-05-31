Врач назвала вредные для печени продукты

К продуктам, вредным для печени, относятся те, в которых содержится большое количество животных жиров, холестерина, соли, уксуса, пищевых красителей и консервантов, а также копчености и крепкий алкоголь. Кроме того, навредить этому органу могут фрукты и мед, рассказала «Известиям» 31 мая врач-гастроэнтеролог «ИНВИТРО-Приволжье» Наталья Морозова.

«Например, сливочное масло, которое есть в нашем рационе с самого детства, богато витаминами группы А и D, но в случае, если есть проблемы с печенью, лучше ограничить его употребление или вовсе исключить. Также мясо гуся и утки, богатое жирами, считающееся полезным, и это действительно так, но не для всех», — привела примеры Морозова.

Такой продукт, как соль, по ее словам, в большом количестве нарушает процесс переваривания и усвоение жиров, увеличивая тем самым нагрузку на печень. Кроме того, за счет этого увеличивается бактериальный рост в кишечнике, нарушается энтерогепатическая циркуляция желчных кислот. Всё это может вызвать сгущение желчи и создать предпосылки для образования камней в желчном пузыре.

Также гастроэнтеролог обратила внимание, что к полезным, но не для печени, можно отнести кинзу, щавель, черемшу, киви, клюкву и любые другие кислые продукты.

Говоря о том, почему фрукты в большом количестве могут нанести вред печени, врач рассказала, что всё дело во фруктозе.

«Фруктоза способствует увеличению количества жиров в клетках печени и прогрессированию жировой болезни печени. В большей степени такое отрицательное действие имеют газированные напитки с фруктозой, сахарозаменители на основе фруктозы. У натуральных фруктов это действие выражено в меньшей степени», — сообщила Морозова.

В связи с этим, по ее словам, сладкие фрукты нужно стараться употреблять в небольшом количестве, а при уже резвившихся заболеваниях печени от них, а также от меда рекомендую отказаться.

«Не являются полезными для печени многие модные диеты. Например, при кетогенной диете избыток жиров может вызвать жировую болезнь печени и воспаление клеток печени. При увлечении длительным голоданием также возможно повреждение клеток печени и развитие синдрома цитолиза», — добавила она.

В заключение врач отметила, что оптимальной для поддержки здоровья печени является диета стола № 5 по Певзнеру. Также раз в неделю полезно проводить постные дни: овощи, кисломолочные продукты, яблоки. Необходимо ограничить употребление продуктов, богатых холестерином: это масло, маргарин, яйца, колбаса. Помимо рационального питания важно исключить алкоголь и курение, а лекарства принимать только по назначению врача. Кроме того, будут полезны ежедневные физические нагрузки, достаточное время для сна и отдыха.

25 мая врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова посоветовала отказаться от жирного мяса в жару. По ее словам, избыточная порция жирного мяса дает серьезную нагрузку на печень, особенно в жару, когда организм чаще всего страдает от обезвоживания.