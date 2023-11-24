Спикер парламента Ливии высоко оценил уровень отношений с РФ

Межгосударственные отношения между Россией и Ливией находятся на самом высоком уровне. Об этом в четверг, 23 ноября, рассказал спикер парламента Ливии Агила Салех в беседе с «РИА Новости».

«Россия с самого начала поддерживает легитимность в Ливии и, следовательно, отношения на самом высоком уровне, как любые отношения с дружественными странами, которые сотрудничают и уважают волю ливийцев», — подчеркнул он.

Кроме того, Салех отметил, что оказываемая РФ поддержка вносит важный вклад в утверждение легитимности парламента Ливии, и это также имеет большое значение для всего ливийского народа.

Ранее, 28 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин провел встречу с командующим ливийской национальной армии Халифой Хафтаром, во время которой они обсудили ситуацию в Ливии и регионе.