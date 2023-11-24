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В Москве откроют около 160 катков с искусственным льдом

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Предстоящей зимой в Москве для посетителей будут работать около 160 катков с искусственным льдом. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, катки откроются для горожан во всех административных округах города уже в пятницу, 24 ноября.

Бирюков добавил, что на всех площадках предусмотрены пункты проката, обогрева, оказания первой медпомощи и охраны, а также раздевалки и точки питания, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как отмечает ИА «Регнум», искусственный лед на катке наращивают несколько дней. Сначала основание катка засыпают песком, после чего укладывают целлофан и прочные резиновые маты, через которые проводят трубки с жидким хладоносителем. После этого заливается лед толщиной в 10–12 см, который в дальнейшем выравнивают и полируют, пишет «Москва 24».

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21 ноября об открытии катков с искусственным льдом 24 ноября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Впервые в этом году два новых катка заработают в парке 850-летия Москвы. В парке «Яуза», кроме катков с искусственным льдом, оборудуют еще и лыжные трассы, а главное — самую большую естественную горку в городе у Ростокинского акведука, пишет сайт kp.ru.

Мэр добавил, что в начале декабря Москву украсят яркими гирляндами и сооружениями, которые добавят горожанам новогоднего настроения во время прогулок, отмечает телеканал «360».

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