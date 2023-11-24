В Роспотребнадзоре дали советы по покупкам в «черную пятницу»

В 2023 году на распродаже, приуроченной к «черной пятнице», россияне впервые смогут приобрести ювелирные изделия, мебель и гаджеты со скидками вплоть до 50%. Традиционная акция стартовала 24 ноября, она продлится три дня. При этом многие продавцы начали сезон дисконта чуть ли не с начала месяца. Это связано с желанием равномерно распределить нагрузку на службы доставки и дать покупателям возможность подойти к покупкам обдуманно, сообщили «Известиям» в Ассоциации компаний интернет-торговли.

В Роспотребнадзоре «Известиям» напомнили основные правила, которые желательно соблюдать в «черную пятницу». Так, служба советует проверять цену на товар со скидкой у нескольких продавцов. Если товар неожиданно «подорожал» перед акцией и со скидкой стоит столько же, сколько и раньше, то привлечь к ответственности продавца будет невозможно, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Тогда как слишком низкая цена вообще может свидетельствовать о продаже фальсифицированного или контрафактного товара, добавили в службе. В таком случае у продавца можно запросить документы на продукцию, например, сертификат или декларацию соответствия товаров обязательным требованиям.

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Устроили цены: чем удивит покупателей «черная пятница» в 2023 году