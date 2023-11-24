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Врач рассказала об опасности пониженного атмосферного давления

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Фото: Global Look Press/Frank Röder
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Перепады атмосферного давления опасны для нескольких категорий людей, часто они застают врасплох жителей мегаполисов, рассказала «Известиям» врач-кардиолог семейной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» Дзерасса Ходова.

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Так она прокомментировала информацию о том, что утром 24 ноября в Москве ожидается рекордно низкое атмосферное давление. Оно может упасть до 718 мм ртутного столба и побить рекорд 1973 года — 722,3 мм рт. ст., сообщила ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Для комфортного самочувствия атмосферное давление, по ее словам, должно составлять около 750 мм ртутного столба, пояснила Дзерасса Ходова.

«От пониженного атмосферного давления страдают пациенты с хроническими заболеваниями. Обычно на него реагируют люди с патологией сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата и сахарным диабетом. У них это может проявляться болями в сердце, одышкой, нарушениями ритма сердца, снижением работоспособности», — отметила она.

Кроме того, могут появиться отеки и онемение конечностей, головокружения, приступы слабости и нервозности, появляется сонливость.

Врач посоветовала людям с диагностированной гипертонией, то есть повышенным давлением, тщательно следить за состоянием здоровья при сложных погодных условиях. Им следует избегать физического и эмоционального утомления, исключить соленую, пряную, острую и жирную пищу, кофе и кофеиносодержащие напитки.

Важно контролировать артериальное давление и принимать плановые препараты, а при их неэффективности обратиться к врачу. Хорошей профилактикой реакции на скачки атмосферного давления могут стать ежедневные физические упражнения и прогулки на свежем воздухе, резюмировала Дзерасса Ходова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Атмосфера влияния: Москву ждет опасное понижение давления

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