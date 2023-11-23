Реклама
Прямой эфир
Мир
Лидеры стран ОДКБ подписали 15 документов по итогам саммита в Минске
Мир
Минобороны Израиля намерено возобновить боевые действия после предстоящей паузы
Экономика
Правительство РФ продлило на полгода действие квот на экспорт удобрений
Экономика
Акции «Крымэнерго» до 12 января передадут в собственность Крыма
Мир
В США самолет American Eagle столкнулся с грузовиком в аэропорту Иллинойса
Мир
Число погибших в секторе Газа возросло почти до 15 тыс. человек
Общество
Источники сообщили о задержании экс-замглавы Ленинского района Подмосковья Гравина
Авто
На российском рынке появится новый внедорожник Paladin
Общество
МВД РФ объявило в розыск политика-либертарианца Михаила Светова
Мир
Партия АдГ призвала отправить немецкое правительство в отставку
Общество
Минюст РФ заявил о планах штрафовать за распространение материалов иноагентов
Мир
Генсек ОДКБ назвал создание объединенного штаба ВС важнейшим вопросом
Общество
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль стала послом образования и науки РФ
Политика
Лукашенко и Путин пообщались «с глазу на глаз» в Минске

МВД РФ разыскивает либертарианца Михаила Светова по уголовной статье

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Либертарианец и блогер Михаил Светов (признан иноагентом в РФ) объявлен в розыск. Информация об этом появилась 23 ноября в базе Министерства внутренних дел (МВД) России.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — следует из базы.

Статья Уголовного кодекса (УК) РФ, по которой он разыскивается, не уточняется.

Сетевой протокол: треть преступлений в России стали совершать с помощью IT
Почему злоумышленники уходят в онлайн, а фишинг снова становится популярным

Светов является бывшим лидером Либертарианской партии и председателем движения «Гражданское общество». По данным СМИ, в настоящее время он находится за пределами России.

В начале августа Следственный комитет РФ возбудил в отношении него уголовное дело о реабилитации нацизма из-за исполнения песни о лидере ОУН-УПА (запрещена в РФ) Степане Бандере. Светов выложил запись в чате либертарианцев в Telegram-канале, затем его участники опубликовали видео в Сети.

В реестр физических лиц — иноагентов Минюст включил Светова чуть более года назад, 18 ноября 2022 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023