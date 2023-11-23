МВД РФ разыскивает либертарианца Михаила Светова по уголовной статье

Либертарианец и блогер Михаил Светов (признан иноагентом в РФ) объявлен в розыск. Информация об этом появилась 23 ноября в базе Министерства внутренних дел (МВД) России.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — следует из базы.

Статья Уголовного кодекса (УК) РФ, по которой он разыскивается, не уточняется.

Светов является бывшим лидером Либертарианской партии и председателем движения «Гражданское общество». По данным СМИ, в настоящее время он находится за пределами России.

В начале августа Следственный комитет РФ возбудил в отношении него уголовное дело о реабилитации нацизма из-за исполнения песни о лидере ОУН-УПА (запрещена в РФ) Степане Бандере. Светов выложил запись в чате либертарианцев в Telegram-канале, затем его участники опубликовали видео в Сети.

В реестр физических лиц — иноагентов Минюст включил Светова чуть более года назад, 18 ноября 2022 года.