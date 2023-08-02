СК возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении блогера Светова

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении блогера и лидера движения «Гражданское общество» Михаила Светова (признан в РФ иноагентом). Об этом 2 августа сообщают в правоохранительных органах.

Так, возбуждено уголовное дело по ст. 354.1 УК РФ, передает ТАСС слова источника.

По словам собеседника агенства, основанием стало публичное исполнение блогером песни, в которой положительно рассказывается о лидере ОУН-УПА (запрещена в РФ) Степане Бандере. Сначала Светов опубликовал запись в чате либертарианцев в Telegram-канале, однако позже участники выложили видеоролик в Сеть.

Ранее, 21 июля, в управлении ФСБ России по Брянской области сообщили, что возбуждено уголовное дело в отношении жителя региона, подозреваемого в реабилитации нацизма. Подозреваемый оставлял в соцсети комментарии, выражающие неуважение к Дню воинской славы России и оскорбляющие память защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны.