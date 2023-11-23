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В США самолет American Eagle столкнулся с грузовиком в аэропорту Иллинойса

Aviation Safety: самолет American Eagle столкнулся с грузовиком в аэропорту Иллинойса
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Фото: Global Look Press/Markus Mainka
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В США самолет американской авиакомпании American Eagle столкнулся с грузовиком в аэропорту штата Иллинойс. Об этом сообщил портал Aviation Safety.

Инцидент произошел в начале недели, 20 ноября. Как передает портал, указанный пассажирский лайнер собирался выполнить рейс из Чикаго в Иллинойсе в Омаху, штат Небраска. Отмечается, что во время отбуксировки воздушного судна на территории аэропорта в него врезался грузовик.

«Американский рейс AA3473, самолет Embraer ERJ-170STD, был поврежден в результате столкновения грузовика с самолетом во время отката в международном аэропорту Чикаго О'Хара, штат Иллинойс», — говорится в сообщении.

Уточняется также, что попавший в инцидент самолет возобновил регулярные рейсы через 23 часа после происшествия.

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19 ноября сообщалось, что самолет авиакомпании SunExpress вылетел из парижского аэропорта Шарль-де-Голль в турецкий Измир без пилота и 30 пассажиров. Отмечалось, что указанный рейс был задержан в аэропорту Шарль-де-Голль на три часа, однако по их истечении информация о нем на стойке регистрации так и не появилась. Тогда пассажиры проверили в мобильном приложении состояние рейса и обнаружили, что их борт уже вылетел из Парижа.

Кроме 30 оставшихся пассажиров на борт самолета не попал также один из пилотов.

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