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Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию WADA по делу РУСАДА

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне зарегистрировал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщается 23 ноября на официальном сайте суда.

После регистрации дела в CAS стороны должны будут обменяться необходимыми документами. Затем будет сформирована группа из трех судей, которые будут его рассматривать и выносить решение.

Вердикт Спортивного арбитражного суда будет окончательным и обязательным к исполнению. При этом стороны могут подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней по ограниченным основаниям.

Кроме того, CAS параллельно зарегистрировал жалобу WADA против антидопингового института Южной Африки. Дело также связано с несоответствием организации Всемирному антидопинговому кодексу.

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Ранее, 18 ноября, в WADA заявили, что апелляцию РУСАДА на санкции Всемирного антидопингового агентства рассмотрят в CAS в течение 6–12 месяцев.

До этого, 13 октября, РУСАДА сообщило, что отправило официальное уведомление во Всемирное антидопинговое агентство о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу.

22 сентября WADA заявило, что РУСАДА по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Российскому антидопинговому агентству давался 21 день, чтобы согласиться или обжаловать данные обвинения.

В 2019 году из-за допинговых скандалов вокруг российского спорта WADA признало РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и наложило санкции на четыре года. 17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд сократил рестрикции WADA до двух лет. Российским спортсменам запрещалось выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом. Также Россия лишалась права проводить крупные международные соревнования.

Действия санкций истекли в декабре 2022 года, при этом WADA заявило о желании продлить ограничения еще на четыре года, что противоречит решению CAS. Однако, несмотря на это, WADA отказалось автоматически вернуть РУСАДА статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

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