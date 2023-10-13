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РУСАДА уведомило WADA о несогласии с запретом на восстановление в правах

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отправило официальное уведомление во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

Ранее, 22 сентября, WADA заявило, что РУСАДА по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Российскому антидопинговому агентству давался 21 день, чтобы согласиться или обжаловать данные обвинения.

Глава РУСАДА подчеркнуло, что обвинения WADA строятся на том основании, что некоторые нормы российского законодательства не соответствуют положениям Всемирного антидопингового кодекса.

«Операционная деятельность реализуется агентством в строгом соответствии с международными стандартами, РУСАДА обеспечивает реализацию положений кодекса и стандартов посредством разработки и утверждения общероссийских антидопинговых правил, на основании которых агентство осуществляет свою деятельность», — заявила Логинова агентству ТАСС.

Он также подчеркнула, что РУСАДА не обладает правом законодательной инициативы или полномочиями по нормативно-правовому регулированию физической культуры и спорта.

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В 2019 году из-за допинговых скандалов вокруг российского спорта WADA признало РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и наложило санкции на четыре года. 17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил рестрикции WADA до двух лет. Российским спортсменам запрещалось выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом. Также Россия лишалась права проводить крупные международные соревнования.

Действия санкций истекли в декабре 2022 года, при этом WADA заявило о желании продлить ограничения еще на четыре года, что противоречит решению CAS. Однако, несмотря на это, WADA отказалось автоматически вернуть РУСАДА статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

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