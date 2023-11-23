Минюст РФ заявил о планах штрафовать за распространение материалов иноагентов

Лица, распространяющие материалы иноагентов без маркировки, будут оштрафованы на 300–500 тыс. рублей, заявил 23 ноября замглавы Минюста РФ Олег Свириденко в рамках круглого стола на тему «Регулирование статуса иноагента. Международный опыт» на международной научно-практической конференции «Державинские чтения».

Он объяснил, что штрафы будут применяться не к самим иноагентам, а к так называемым третьим лицам, которые умышленно или неумышленно помогают и поддерживают иностранных агентов. На данный момент Минюст уже получил полномочия по профилактике подобных действий.

«Мы предупреждаем, и если в течение месяца нет реагирования, то 300–500 тыс. штрафа на первое время. Потом мы можем дойти до дальнейшего развития этого института», — цитирует ТАСС Свириденко.

По его словам, штрафы будут распространятся в том числе на библиотеки, университеты, книги и телевидение. Ожидается, что штрафные меры начнут действовать с конца ноября.

1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность иностранных агентов. В случае получения данного статуса иноагент среди прочего больше не может получать финансовую господдержку, принимать участие в госзакупках и заниматься педагогической деятельностью в госучреждениях. Кроме того, иноагенты должны сообщать о соответствующем статусе своим работникам и органам власти, а также маркировать создаваемые ими материалы.