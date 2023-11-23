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Аналитик оценил перспективы производства стали в России

РФ в октябре увеличила выпуск стали на 9,5%: аналитик Чернов оценил перспективы
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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В России в октябре 2023 года производство стали выросло на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и составило 6,3 млн т, говорится в опубликованном на сайте World Steel Association отчете. За январь – октябрь 2023 года выпуск стали в стране составил 63,5 млн т. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов рассказал «Известиям» 23 ноября о влияющих на производство факторах, а также оценил перспективы.

Эксперт привел данные Минпромторга, согласно которым внутренний спрос на сталь по итогам трех кварталов 2023 года вырос на 15% в годовом выражении. Это позволило увеличить ее выплавку на 3,5% год к году, объяснил он.

«При этом загрузка мощностей была в районе 90%. В следующем году прогнозируется увеличение производства еще на 2–3%, свободные мощности у металлургов на эти объемы производства пока остаются», — сказал аналитик.

Говоря об экспорте, он назвал ситуацию сложной, уточнив, что на фоне замедления глобальной экономики мировой спрос на сталь сокращается. Однако, если предлагать дисконт, то, вероятно, найдутся покупатели с целью перепродажи, предположил Чернов.

В то же время, эксперт объяснил, что выпуск стали в первую очеред, зависит от спроса и производственных мощностей.

«Внутренний спрос на нее пока растет на фоне увеличения гособоронзаказа и высоких темпов жилищного строительства. Однако если 1 июля 2024 года государственную программу льготной ипотеки не продлят, то темпы строительства жилья и, как следствие, спрос на сталь со стороны девелоперов начнет падать», — отметил Чернов.

Также он рассказал, что производство стали и объемы экспорта в первую очередь влияют на налоговые поступления в российский бюджет.

«Правда налоговое законодательство в условиях экономического давления на Россию регулярно корректируют, поэтому при увеличении доходов металлургов им могут увеличить обязательства по налоговым выплатам, как это было с налогом на сверхприбыль за 2021–2022 годы. Поэтому снижение объемов производства или экспорта стали на экономику страны может и не повлиять вовсе, если казна доберет эту разницу за счет увеличения налоговой пошлины», — заключил аналитик.

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Ранее, 16 июля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что металлургическая отрасль в России в условиях антироссийских санкций успешно справляется с масштабными задачами, в том числе по импортозамещению. По его словам, отечественная металлургия обладает мощным научно-техническим, производственным, кадровым потенциалом. Он обратил внимание, что российские компании за небольшой срок увеличили объем продукции, расширили географию поставок, оптимизировали новые логистические цепочки и смогли переориентировать экспорт на рынки дружественных государств.

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