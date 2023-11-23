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Минстрой повысит норматив стоимости 1 кв. м в I полугодии 2024 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ подготовило приказ, согласно которому норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения в стране в первом полугодии 2024 года будет повышен. Документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2024 года ‎в размере 97 547 рублей», — сказано в тексте проекта.

На второе полугодие 2023 года норматив составлял 93 457 рублей, а в первом полугодии 2023-го — 88 737 рублей.

Кроме того, в документ предлагается утвердить показатели средней рыночной стоимости 1 кв. м по регионам страны, которые будут применяться органами исполнительной власти для расчета размеров соцвыплат для всех категорий граждан на приобретение или строительство жилых помещений за счет средств федерального бюджета.

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Ранее, директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев рассказал «Известиям» о влияющих на стоимость квадратного метра факторах. По его словам, на это влияет целый ряд факторов, среди которых инфляционные риски, цена основных строительных материалов, земельных участков и обеспечение их необходимой инфраструктурой, соотношение спроса и предложения.

В октябре в федеральной компании «Этажи» сообщили «Известиям», что за сентябрь в части крупных городов России средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья выросла более чем на 3%. При этом максимальный месячный рост цен среди городов-миллионников наблюдался в Красноярске (+3,4%), Омске и Челябинске (+3,3%), Перми (+3,2%), Краснодаре и Волгограде (+3%), Казани и Москве (+2,8%), Екатеринбурге (+2,4%) и Нижнем Новгороде (+2,1%). По мнению экспертов, цены изменились в связи с высоким уровнем спроса.

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