Реклама
Прямой эфир
Общество
Депутат в Екатеринбурге предложил ходить пешком недовольным ценами на проезд
Мир
В МИД РФ заявили о недопустимости разрастания конфликта на юге Ливана
Мир
В Казахстане переименовали рестораны McDonald’s
Мир
ЕК выделит Венгрии €4,6 млрд на зеленую энергетику
Общество
Михалков заявил о нежелании работать с артистами-иноагентами
Мир
Анкара призвала не спекулировать на сроках одобрения членства Швеции в НАТО
Мир
Около 70% немцев сочли Шольца неспособным разрешить кризис в стране
Мир
В Германии поставили под вопрос финансовую помощь Украине
Пресс-релизы
23 ноября подведут итоги Вторых открытых молодежных Арктических Дельфийских игр
Мир
В МИД Белоруссии заявили о намерении генсека ОДКБ посетить Ереван
Мир
Песков предсказал продолжение поставок вооружения Украине из стран НАТО
Политика
Путин заявил о неприемлемости для РФ и ОДКБ терроризма в любых проявлениях
Мир
Баку подтвердил встречу комиссии по делимитации границы с Ереваном 30 ноября
Мир
Шойгу заявил об укреплении систем безопасности в ОДКБ

Россиянам рассказали об уловках мошенников в «черную пятницу»

Роскачество назвало рассылки основной уловкой мошенников в «черную пятницу»
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одной из самых популярных уловок мошенников во время распродаж стали рассылки по SMS и электронной почте. Специалисты Роскачества назвали в четверг, 23 ноября, главные приемы злоумышленников во время «черной пятницы», а также объяснили, как не стать их жертвой.

В организации рассказали, что когда крупные сети и маркетплейсы объявляют об акциях, мошенники создают сайты-клоны, рассылают фишинговые ссылки, пытаются переманить покупателей в мессенджеры или отправляют сообщения с информацией о возврате либо доставке товаров, которые вы никогда не покупали. Всё это рассчитано на невнимательность клиентов.

«Предлоги могут быть разными — так преступники пытаются заполучить данные вашей платежной карты. Поэтому в коротком сообщении всегда есть ссылка, по которой предлагается пройти, чтобы получить что-то. Открыв ее, пользователь увидит форму для введения конфиденциальной информации», — рассказали в Роскачестве в беседе с Lenta.Ru.

Часто злоумышленники пытаются обмануть, присылая подтверждение ложного заказа на большую сумму через «Почту России». При этом его якобы можно отменить, только перейдя по ссылке из письма. Делать этого нельзя ни в коем случае, подчеркнули в организации.

В Роскачестве добавили, что фишинговое письмо можно отличить по некоторым признакам: адрес электронной почты странно написан или содержит лишние символы, а в тексте есть ошибки; в письме к клиенту обращаются не по имени, а общими фразами, и призывают немедленно перейти по ссылке; обещают подарки, купоны или другие бонусы. Нечеткий логотип известной компании также может говорить о подделке.

Руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рекомендовал совершать покупки только через домашнюю или сотовую сеть, а не через публичный Wi-Fi, где платеж может быть перехвачен. Кроме этого, можно включить оповещения о покупках для всех карт.

Также стоит покупать товары только у проверенных брендов и в надежных интернет-магазинах. Слишком низкие цены могут говорить об обмане.

«Черная пятница» в 2023 году: даты, акции и магазины
В конце ноября пройдет самая крупная распродажа в онлайн-магазинах и на маркетплейсах

Накануне эксперт Александр Вураско рассказал в беседе с RT, что злоумышленники любят играть на ажиотаже и активизироваться перед различными громкими событиями, такими как «черная пятница».

Вураско пояснил, что клиентов завлекают большими акциями и заставляют как можно скорее ввести личную информацию, сообщает телеканал «360».

Ранее в ноябре об уловках мошенников в период распродаж рассказала «Известиям» руководитель исследовательской группы Positive Technologies Ирина Зиновкина. Специалист рассказала, на какие «красные флаги» стоит обратить внимание при совершении покупок в период ажиотажа. Так, ссылка в адресной строке отличается от оригинального магазина. Например, добавляются новые слова либо изменено само написание магазина. Также стоит насторожиться, если магазин предлагает такую низкую цену, которой нет ни у кого на рынке, добавила специалист.

Ближайший период акций и распродаж пройдет в России 23–24 ноября.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023