Россиянам рассказали об уловках мошенников в «черную пятницу»

Одной из самых популярных уловок мошенников во время распродаж стали рассылки по SMS и электронной почте. Специалисты Роскачества назвали в четверг, 23 ноября, главные приемы злоумышленников во время «черной пятницы», а также объяснили, как не стать их жертвой.

В организации рассказали, что когда крупные сети и маркетплейсы объявляют об акциях, мошенники создают сайты-клоны, рассылают фишинговые ссылки, пытаются переманить покупателей в мессенджеры или отправляют сообщения с информацией о возврате либо доставке товаров, которые вы никогда не покупали. Всё это рассчитано на невнимательность клиентов.

«Предлоги могут быть разными — так преступники пытаются заполучить данные вашей платежной карты. Поэтому в коротком сообщении всегда есть ссылка, по которой предлагается пройти, чтобы получить что-то. Открыв ее, пользователь увидит форму для введения конфиденциальной информации», — рассказали в Роскачестве в беседе с Lenta.Ru.

Часто злоумышленники пытаются обмануть, присылая подтверждение ложного заказа на большую сумму через «Почту России». При этом его якобы можно отменить, только перейдя по ссылке из письма. Делать этого нельзя ни в коем случае, подчеркнули в организации.

В Роскачестве добавили, что фишинговое письмо можно отличить по некоторым признакам: адрес электронной почты странно написан или содержит лишние символы, а в тексте есть ошибки; в письме к клиенту обращаются не по имени, а общими фразами, и призывают немедленно перейти по ссылке; обещают подарки, купоны или другие бонусы. Нечеткий логотип известной компании также может говорить о подделке.

Руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рекомендовал совершать покупки только через домашнюю или сотовую сеть, а не через публичный Wi-Fi, где платеж может быть перехвачен. Кроме этого, можно включить оповещения о покупках для всех карт.

Также стоит покупать товары только у проверенных брендов и в надежных интернет-магазинах. Слишком низкие цены могут говорить об обмане.

Накануне эксперт Александр Вураско рассказал в беседе с RT, что злоумышленники любят играть на ажиотаже и активизироваться перед различными громкими событиями, такими как «черная пятница».

Вураско пояснил, что клиентов завлекают большими акциями и заставляют как можно скорее ввести личную информацию, сообщает телеканал «360».

Ранее в ноябре об уловках мошенников в период распродаж рассказала «Известиям» руководитель исследовательской группы Positive Technologies Ирина Зиновкина. Специалист рассказала, на какие «красные флаги» стоит обратить внимание при совершении покупок в период ажиотажа. Так, ссылка в адресной строке отличается от оригинального магазина. Например, добавляются новые слова либо изменено само написание магазина. Также стоит насторожиться, если магазин предлагает такую низкую цену, которой нет ни у кого на рынке, добавила специалист.

Ближайший период акций и распродаж пройдет в России 23–24 ноября.