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Эксперт рассказала об уловках мошенников в период распродаж

Эксперт Зиновкина: слишком низкая цена в период распродаж — повод насторожиться
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Главную опасность в период распродаж представляют фишинговые либо мошеннические сайты. Об этом 11 ноября «Известиям» сообщила руководитель исследовательской группы Positive Technologies Ирина Зиновкина.

Эксперт рассказала, что в преддверии распродаж в «черную пятницу» в 2022 году компания Check Point обнаружила резкий рост количества веб-сайтов, посвященных фейковым покупкам. Одна из кампаний шла якобы от бренда Louis Vuitton и сообщала о распродаже с очень низкими ценами. Письма содержали ссылки на сайты, утверждающие, что на них продаются подлинные ювелирные изделия с огромными скидками в честь «черной пятницы», которые на самом деле являются подделками.

Помимо продажи подделок или кражи денег покупателей мошенники зачастую прибегают к фишингу касательно доставки, сообщила Зиновкина. Примером тут является рассылка электронных писем от имени компании доставки DHL.

«Электронные письма подделаны так, если бы они были отправлены из «отслеживание отправки». К письму, утверждающему, что для завершения доставки необходимо заплатить €1,99, был прикреплен вредоносный URL-адрес, целью которого было украсть учетные данные жертвы», — сказала она.

Специалист рассказала, на какие «красные флаги» стоит обратить внимание при совершении покупок в период распродаж. Так, ссылка в адресной строке отличается от оригинального магазина. Например, добавляются новые слова либо изменено само написание магазина.

«Соединение не защищено — это можно также отследить в адресной строке браузера. При защищенном соединении (HTTPS) в браузере рядом с адресной строкой появляется значок замка», — отметила Зиновкина.

Также стоит насторожиться, если магазин предлагает такую низкую цену, которой нет ни у кого на рынке.

Собеседница «Известий» посоветовала посещать только официальные страницы магазинов и брендов, внимательно проверять ссылку в адресной строке и наличие защищенного соединения.

«Отслеживать посылки нужно только на официальных ресурсах транспортных компаний, не скачивая те приложения, которые предлагает сам магазин. Не доверяйте обещаниям о больших скидках и всегда проверяйте порядок цен на других ресурсах. Рекомендуется завести для онлайн-шопинга отдельную карту. Это может сохранить основные денежные средства, даже если ваша платежная карта оказалась скомпрометирована», — сказала эксперт.

В этом месяце в России акции и скидки будут 11-го числа, а также с 23 на 24 ноября.

«Черная пятница» в 2023 году: даты, акции и магазины
В конце ноября пройдет самая крупная распродажа в онлайн-магазинах и на маркетплейсах

8 ноября практикующий инвестор, основательница компании Frontiers, эксперт по финансам Мария Кузнецова рассказала «Известиям», как выгодно совершать покупки в дни распродаж и как правильно распоряжаться деньгами. Эксперт посоветовала заранее составить список того, что нужно приобрести, чтобы не делать эмоциональные покупки, а действовать по плану. Кроме того, по ее словам, необходимо запланировать бюджет — выделить сумму, которую человек готов потратить на распродажах.

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