Режиссер Сивко рассказал о работе с погибшим в Индии актером Белецким

Погибший в Индии 37-летний актер Максим Белецкий всегда искал себя. О работе с артистом 23 ноября «Известиям» рассказал режиссер Евгений Сивко.

Он вспомнил, что познакомился с Белецким в Йошкар-Оле, где тогда работал актер. Артист играл главные роли во всех спектаклях, которые ставил Сивко.

«Познакомились с ним на служебной квартире, жил я в соседней комнате, он интеллигентный, вежливый, очень талантливый актер: в чем отличие от других — у него хорошая школа была», — отметил режиссер.

Сивко подчеркнул, что Белецкий как актер раньше других мог поймать способ существования именно в данном жанре. Режиссер назвал его замечательным артистом.

«Почему он метался всё? Он всё время искал себя, мне кажется, вот в этом его двигатель был, что ему мало было места, на мой взгляд, в этом театре, допустим, он ищет себя в другом. Потом возвращается обратно в этот же театр», — отметил Сивко.

Режиссер подчеркнул, что Белецкий никогда не учил своих партнеров, а на своем примере показывал, как надо делать. Сивко добавил, что это важное качество для актера и очень хорошо иметь такого человека в этой команде. Он также сказал, что фактически Белецкий становился соавтором произведения, потому что тащил на себе всех остальных.

«Видя вот эту энергетику его —бешеную, молодую, — тоже к этому подключаются, поэтому я очень ему благодарен», — подытожил режиссер.

У Белецкого и Сивко были две совместные работы. Над одним из спектаклей Белецкий работал как режиссер, при этом умел слушать критику и продолжал работать. Сивко отметил, что у него остались об актере только добрые и теплые воспоминания.

Ранее в этот день стало известно о гибели Белецкого в Индии. О причинах смерти не сообщалось, по информации его родственников, он будет кремирован и похоронен в Индии.

Актер служил в Республиканском театре кукол Йошкар-Олы в 2007–2021 годах. Он закончил Марийский республиканский колледж культуры и искусств им. И.С. Палантая как актер, а затем получил режиссерское образование в Российском государственном институте сценических искусств в Санкт-Петербурге.

Белецкий два раза становился лауреатом Национальной театральной премии имени Йывана Кырли на фестивале «Йошкар-Ола театральная» и принимал участие в фестивале «Золотая маска» в Москве.