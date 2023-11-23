Российский 37-летний актер Максим Белецкий погиб в Индии

В возрасте 37 лет в Индии погиб актер Максим Белецкий. Об этом 22 ноября сообщил Республиканский театр кукол Йошкар-Олы на странице «ВКонтакте».

В сообщении отмечается, что актер служил в театре в 2007–2021 годах. Также Белецкий окончил Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени И.С. Палантая как актер, а затем получил режиссерское образование в Российском государственном институте сценических искусств в Санкт-Петербурге.

Белецкий два раза становился лауреатом Национальной театральной премии имени Йывана Кырли на фестивале «Йошкар-Ола театральная» и принимал участие в фестивале «Золотая Маска» в Москве.

О причинах смерти не сообщается, по информации его родственников, он будет кремирован и похоронен в Индии.