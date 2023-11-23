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Что известно о погибшем в Индии актере Максиме Белецком

В Индии при неизвестных обстоятельствах погиб 37-летний актер из России Белецкий
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Фото: Республиканский театр кукол
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Российский актер Максим Белецкий погиб в Индии при невыясненных обстоятельствах. Вместе с подругой 37-летний артист поехал в республику в туристических целях, но домой не вернулся. «Известия» рассказывают, чем прославился Белецкий и что известно о его кончине.

Максим Белецкий — биография

В России Белецкий был известен как актер театра. Профессиональное образование он получал в Марийском республиканском колледже культуры и искусств имени И.С. Палантая. Специализацией юноши стал кукольный театр. Затем начинающий артист отучился на режиссера в Российском государственном институте сценических искусств в Санкт-Петербурге.

Большую часть карьеры Белецкий посвятил Республиканскому театру кукол Йошкар-Олы, где проработал с 2007 по 2021 год. Он исполнял роли в спектаклях «Прекрасное далеко», «Красная шапочка», «Жак и его слуга, или Как стать Людоедом», «Винни Пух» и в других. Свои режиссерские навыки артист проявил во время постановки сказок — «Звездочки» Шмитько и «Цветика-семицветика» Катаева.

Артист дважды был удостоен Национальной театральной премии имени Йывана Кырли на фестивале «Йошкар-Ола театральная». Награду ему принесли роли Джана в спектакле «Бамбуковый остров» и Олеши в спектакле «Йÿд орол» («Ночной караул»). Также Белецкий принимал участие в фестивале «Золотая Маска» в Москве.

О личной жизни актера в открытых источниках нет информации. В Индию он отправился в компании 21-летней девушки, но, в каких отношениях состояли путешественники, неизвестно.

Актер Белецкий погиб в Индии — что случилось

Тела Белецкого и его спутницы обнаружили на севере страны в долине реки Парвати. При себе у путешественников были паспорта, мобильные телефоны и записки с просьбами переслать вещи в российское посольство. Актера и его подругу похоронят и кремируют в Индии.

По предварительным данным, речь о насильственной смерти не идет. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины гибели россиян.

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